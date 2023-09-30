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        Manisa BŞB sezona moralli başladı

        Basketbol SüperLigi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, yenilediği kadrosuyla sezona evinde galibiyetle başlayıp Avrupa maratonu öncesi moral tazeledi. Bahçeşehir Koleji'ni ilk maçta 90-88 yenen yeşil-beyazlılarda Cruz 35 sayıyla yıldızlaştı. Taraftarına bu sezon kurduğu kadronun iddiası kanıtlayan Manisa ekibi, hafta içinde tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayacak. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:41 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:41
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        Manisa BŞB sezona moralli başladı
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        Basketbol SüperLigi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, yenilediği kadrosuyla sezona evinde galibiyetle başlayıp Avrupa maratonu öncesi moral tazeledi. Bahçeşehir Koleji'ni ilk maçta 90-88 yenen yeşil-beyazlılarda Cruz 35 sayıyla yıldızlaştı. Taraftarına bu sezon kurduğu kadronun iddiası kanıtlayan Manisa ekibi, hafta içinde tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayacak. 

        FIBA Europe Cup'ta elemelerde B Grubu'na ev sahipliği yapacak Manisa ekibi, 3-5 Ekim tarihleri arasında Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak maçlar sonucunda ilk sırayı alırsa Avrupa'da normal sezonda E Grubu'na adını yazdıracak. Manisa'daki elemelerde 3 Ekim Salı günü saat 19.00'da FC Porto-Nevezis, 4 Ekim Çarşamba günü aynı saatte Manisa BŞB-Nevezis, 5 Ekim Perşembe günü ise yine 19.00'da Manisa BŞB-FC Porto maçları oynanacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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