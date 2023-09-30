Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da yolcu otobüsü üzüm bağına uçtu: 15 yaralı

         MANİSA´nınŞehzadelerilçesinde, virajı alamayıp sürücüsünün kontrolünden çıkarak üzüm bağına uçan yolcu otobüsündeki 3'ü araçta sıkışan 1'i hamile 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 23:28 Güncelleme: 30.09.2023 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da yolcu otobüsü üzüm bağına uçtu: 15 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

         MANİSA´nınŞehzadelerilçesinde, virajı alamayıp sürücüsünün kontrolünden çıkarak üzüm bağına uçan yolcu otobüsündeki 3'ü araçta sıkışan 1'i hamile 15 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Şehzadeler ilçesinde, Turgutlu çevreyolunda meydana geldi. İzmir- Mersin seferini yapmakta olan Engin Üvak yönetimindeki 34 GNJ 056 plakalı Villa Seyahat'e ait yolcu otobüsü, yol yapım çalışmasının sürdüğü çevreyolu üzerinden Manisa Şehirlerarası Otogara ilerlediği sırada, otogara 200 metre kala viraja geldiğinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki üzüm bağına uçtu. Otobüs devrilirken 4´ü personel 29 kişinin bulunduğu otobüste 15 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 12 yolcu çıkarıldıkları otobüsten hastanelere sevk edilirken, araçta sıkışan 1´i hamile 3 yolcu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Manisa´daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        'ANİDEN KIRINCA TAKLA ATTIK'

        Kazada, otobüste bulunan yolculardan biri, "Yol kesiminde aniden kırınca virajı alamadı ve yuvarlandık. Takla attı" dedi.

        KAYMAKAM KAZA YERİNDE

        Bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulunan Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, "25 yolcusu ve personelle birlikte 29 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü Manisa Yeni Garaj Kavşağı´na 200 metre kala devrildi. 15 yaralımızdan 3 sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hayati tehlikeleri şu an için yok. Büyük geçmiş olsun diyorum ve inşallah bir daha yaşamayız" dedi.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        G.Saray'dan müthiş seri!
        G.Saray'dan müthiş seri!
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Aslan geri döndü!
        Aslan geri döndü!
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        G.Saray'dan ilginç gol! Top çizgiyi geçti mi?
        G.Saray'dan ilginç gol! Top çizgiyi geçti mi?
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?

        Benzer Haberler

        5 yıldır kayıp çobanın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı; cesedi DSİ kan...
        5 yıldır kayıp çobanın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı; cesedi DSİ kan...
        Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Yıldıray Akın oldu
        Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Yıldıray Akın oldu
        Manisa'da 5 yıl önce kaybolan çobanın öldürüldüğü belirlendi
        Manisa'da 5 yıl önce kaybolan çobanın öldürüldüğü belirlendi
        Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Kaybolan 1 milyon 100 bin liralık gazozları JASAT buldu
        Kaybolan 1 milyon 100 bin liralık gazozları JASAT buldu
        Rukiye'nin öldüğü kazada aile, üniversiteyi kazanan kızlarını bırakmak için...
        Rukiye'nin öldüğü kazada aile, üniversiteyi kazanan kızlarını bırakmak için...