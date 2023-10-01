Manisa'da çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
MANİSA´nınYunusemreilçesinde, çıkan orman yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
MANİSA´nınYunusemreilçesinde, çıkan orman yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangın saat 19.00 sıralarında Şamar Mahallesinde çıktı. Orandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede yayılırken, ekiplerin yoğun çalışması ile yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alanın etkilendiği belirlendi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.