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        Somaspor avantajı kaçırdı

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta namağlup durumda olan Somaspor, İnegölspor karşısında büyük fırsatı tepti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:16
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        Somaspor avantajı kaçırdı
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta namağlup durumda olan Somaspor, İnegölspor karşısında büyük fırsatı tepti.

        Sezonun ilk 3 maçını kazandıktan sonra 3 maçtır galip gelemeyen siyah-beyazlılar, 3-1 önde götürdüğü İnegölspor maçının son dakikalarında topu ağlarında görüp 3-3 beraberliğe razı oldu. Son 3 karşılaşmasından beraberlikle ayrılan Soma, 12 puanla lider Amed Sportif'in 4 puan gerisine düştü. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, önemli bir avantajı değerlendiremediklerini dile getirdi. Basatemür, "Maçın son anlarına 2 farklı galip girdik. Üsbtünlüğümüzü koruyamamak bizi üzdü. Kazanacağımız maçtan 1 puanla ayrıldık. Biz önümüze bakacağız, çıkaracağımız dersler olacak" dedi. Somaspor, bu hafta Kastamonuspor deplasmanına çıkacak. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

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