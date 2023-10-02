Somaspor avantajı kaçırdı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta namağlup durumda olan Somaspor, İnegölspor karşısında büyük fırsatı tepti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta namağlup durumda olan Somaspor, İnegölspor karşısında büyük fırsatı tepti.
Sezonun ilk 3 maçını kazandıktan sonra 3 maçtır galip gelemeyen siyah-beyazlılar, 3-1 önde götürdüğü İnegölspor maçının son dakikalarında topu ağlarında görüp 3-3 beraberliğe razı oldu. Son 3 karşılaşmasından beraberlikle ayrılan Soma, 12 puanla lider Amed Sportif'in 4 puan gerisine düştü. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, önemli bir avantajı değerlendiremediklerini dile getirdi. Basatemür, "Maçın son anlarına 2 farklı galip girdik. Üsbtünlüğümüzü koruyamamak bizi üzdü. Kazanacağımız maçtan 1 puanla ayrıldık. Biz önümüze bakacağız, çıkaracağımız dersler olacak" dedi. Somaspor, bu hafta Kastamonuspor deplasmanına çıkacak.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,