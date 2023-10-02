Somaspor avantajı kaçırdı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta namağlup durumda olan Somaspor, İnegölspor karşısında büyük fırsatı tepti.

Sezonun ilk 3 maçını kazandıktan sonra 3 maçtır galip gelemeyen siyah-beyazlılar, 3-1 önde götürdüğü İnegölspor maçının son dakikalarında topu ağlarında görüp 3-3 beraberliğe razı oldu. Son 3 karşılaşmasından beraberlikle ayrılan Soma, 12 puanla lider Amed Sportif'in 4 puan gerisine düştü. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, önemli bir avantajı değerlendiremediklerini dile getirdi. Basatemür, "Maçın son anlarına 2 farklı galip girdik. Üsbtünlüğümüzü koruyamamak bizi üzdü. Kazanacağımız maçtan 1 puanla ayrıldık. Biz önümüze bakacağız, çıkaracağımız dersler olacak" dedi. Somaspor, bu hafta Kastamonuspor deplasmanına çıkacak.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,