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        Turgutluspor bayram yaptı

        Turgutluspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yıldızlar topluluğu lider Karşıyaka'yı Ege derbisinde deplasmanda yenerek zirvenin yeni sahibi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:57 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:00
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        Turgutluspor bayram yaptı
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        Turgutluspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yıldızlar topluluğu lider Karşıyaka'yı Ege derbisinde deplasmanda yenerek zirvenin yeni sahibi oldu.

        Yeşil-kırmızılıları binlerce taraftarı önünde Hamit'in tek golüyle 1-0'la geçen Turgutlu, 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puana ulaştı. Karşıyaka'yı liderlikten indirip haftayı zirvede tamamlayan kırmızı-siyahlılar, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla birlikte bayram yaptı. İzmir ekibini daha önce 2019-2020 sezonunda Antalya'daki Play-Off finalinde de seri penaltılarla mağlup ederek 2'nci Lig'e çıkmayı başaran Turgutluspor, Karşıyaka'ya 3 yıl sonra rövanşı da vermedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

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