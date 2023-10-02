Turgutluspor bayram yaptı Turgutluspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yıldızlar topluluğu lider Karşıyaka'yı Ege derbisinde deplasmanda yenerek zirvenin yeni sahibi oldu.

Turgutluspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yıldızlar topluluğu lider Karşıyaka'yı Ege derbisinde deplasmanda yenerek zirvenin yeni sahibi oldu.

Yeşil-kırmızılıları binlerce taraftarı önünde Hamit'in tek golüyle 1-0'la geçen Turgutlu, 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puana ulaştı. Karşıyaka'yı liderlikten indirip haftayı zirvede tamamlayan kırmızı-siyahlılar, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla birlikte bayram yaptı. İzmir ekibini daha önce 2019-2020 sezonunda Antalya'daki Play-Off finalinde de seri penaltılarla mağlup ederek 2'nci Lig'e çıkmayı başaran Turgutluspor, Karşıyaka'ya 3 yıl sonra rövanşı da vermedi.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,