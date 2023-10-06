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        Manisa BŞB'nin potada Avrupa gururu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:05
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        Manisa BŞB'nin potada Avrupa gururu
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        BASKETBOLSüperLigi'ndeki ilk sezonunda gösterdiği performansla ilk kez Avrupa arenasında boy göstermeye hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup'ta (FIBA Avrupa Kupası) ön elemeleri rahat geçti, adını grup aşamasına yazdırdı. Europe Cup Elemeleri B Grubu maçlarına ev sahipliği yapan Manisa BŞB, Muradiye Spor Salonu'nda taraftarı önündeki ilk sınavda Litvanya ekibi Nevezis'i 98-88 yendikten sonra Portekiz temsilcisi Porto'yu da 80-70 mağlup ederek normal sezon gruplarına kaldı. Temsilcimiz sevincini maçta takıma tribünden destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve yönetimle kutladı. Manisa'nın futbolda 1'inci Lig'deki temsilcisi Manisa FK'nın oyuncuları da yeşil-beyazlıları Avrupa maçlarında yalnız bırakmadı. 

        İLK MAÇI DANİMARKA'DA

        Manisa Büyükşehir Belediyespor'un FIBA Europe Cup'taki normal sezon maç programı da netleşti. Organizasyonda Danimarka temsilcisi Bakken Bears, İsveç ekibi Norrkoping Dolphins ve elemelerden birlikte çıktığı Porto'yla E Grubu'nda yer alacak Manisa BŞB, ilk maçını 18 Ekim'de Danimarka deplasmanında Bakken'le oynayacak. Ekibimiz grup aşamasında evindeki ilk maça ise 25 Ekim'de Norrkoping önünde çıkacak. Temsilcimiz çift devreli lig usulü oynanacak maçlar sonucunda adını son 16'ya yazdırmak için grupta liderliği elde etmeye çalışacak. 10 grupta ikinci sırayı elde eden en iyi 6 takım da son 16'ya kalacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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