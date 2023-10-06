Manisa FK galibiyet peşinde

1'inciLig'deilk 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alıp sezona müthiş başlayan ancak son 3 maçını kazanamayan Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda Davut Dakul Çelik'in yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Ev sahibi ekipte tedavisi devam eden Oğuzhan Berber mücadelede forma giyemeyecek.

Bu maçla birlikte Mümin Özkasap Stadı'na dönecek siyah-beyazlılarda bilet fiyatları 1'inci kategori 30, 2'nci kategori 20 ve misafir tribünü 25 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, Sakaryaspor'u yenip 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istediklerini söyledi. Sakaryaspor ligde geçen hafta namağlup lider Eyüpspor'a sezonun ilk yenilgisini tattırmıştı.

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