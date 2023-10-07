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        Manisa BBSK potada Galatasaray önünde

        Basketbol Süper Ligi'nde sezona evinde Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 yenerek başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın ilk deplasman maçında Galatasaray'a konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Manisa ekibi lige galibiyetle başladıktan sonra ev sahipliği yaptığı FIBA Europe Cup Elemeleri'nde 2'de 2 yaparak adını Avrupa'da grup aşamasına yazdırmayı başarmıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:39 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:39
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        Manisa BBSK potada Galatasaray önünde
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        Basketbol Süper Ligi'nde sezona evinde Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 yenerek başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın ilk deplasman maçında Galatasaray'a konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Manisa ekibi lige galibiyetle başladıktan sonra ev sahipliği yaptığı FIBA Europe Cup Elemeleri'nde 2'de 2 yaparak adını Avrupa'da grup aşamasına yazdırmayı başarmıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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