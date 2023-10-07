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        Manisa Futbol Kulübü - Sakaryaspor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 15:41 Güncelleme: 07.10.2023 - 15:45
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        Manisa Futbol Kulübü - Sakaryaspor: 1-1
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        STAT:MüminÖzkasap

        HAKEMLER: Davut Dakul Çekil, Kemal Mavi, Şenol Bektaş

        MANİSA FK: Alperen - Burak, Ayberk, Domgjoni, Kaan, Oğuz (Dk. 79 Tugay), Gakpa (Dk. Dk. 86 Muhammed), Korenica (Dk. 70 Bekir), Diallo (Dk. 46 Topalli), Kerim (Dk. 79 Doğukan), Lima

        SAKARYASPOR: Cihan - Oğuz, Donkor, Erdi, Bülent, Mikail (Dk. 63 Hasan), Rotman (Dk. 78 Burak), Roshi (Dk. 63 Rashad), Sinan (Dk. 70 Murat Cem), Del Valle (Dk. 79 Simon), Kasongo

        GOLLER: Dk. 45 Kerim (Manisa FK), Dk. 38 (P) Kasongo (Sakaryaspor)

        SARI KARTLAR: Gakpa, Burak, Kaan, Doğukan (Manisa FK), Sinan, Donkor (Sakaryaspor)

        1'inci Lig´de son 3 maçını kazanamayan Manisa Futbol Kulübü evinde Sakaryaspor´la 1-1 berabere kaldı. Konuk Sakaryaspor 38´nci dakikada penaltı kazandı ve Kasongo atışı gole çevirdi: 0-1. Manisa FK, 45´inci dakikada Kerim ile rakibine yanıt verdi: 1-1. Bu sonucun ardından Manisa FK 13 puana, Sakaryaspor da 9 puana yükseldi.

        35´inci dakikada Del Valle rakiplerinden sıyrılıp ceza alanına girdi ve Ayberk´in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem aut kararını verdi. Ancak VAR´dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu izleyen hakem aut kararını penaltı olarak değiştirdi.

        38´inci dakikada penaltıyı Kasongo gole çevirdi, Sakaryaspor öne geçti: 0-1.

        45´inci dakikada maça beraberlik geldi. Diallo´nun sağ kanattan pasında Kerim'in vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

        Karşılaşma 1-1 sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - ERSAN ERDOĞAN

        2023-10-07 15:40:12

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