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        Akhisarspor - Silivrispor: 0-3

         TFF3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta ilk 3 maçını kazanamayan Akhisarspor evinde Silivrispor´a 3-0 kaybetti. Konuk Silivrispor maçın 39´uncu dakikasında Ramazan´ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan konuk takım 51´inci dakikada Tugay´ın ayağından 2-0´ı buldu. Tugay bu kez 61´inci dakikada sahne aldı, fark üçe çıktı: 0-3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 21:26 Güncelleme: 07.10.2023 - 21:26
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        Akhisarspor - Silivrispor: 0-3
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         TFF3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta ilk 3 maçını kazanamayan Akhisarspor evinde Silivrispor´a 3-0 kaybetti. Konuk Silivrispor maçın 39´uncu dakikasında Ramazan´ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan konuk takım 51´inci dakikada Tugay´ın ayağından 2-0´ı buldu. Tugay bu kez 61´inci dakikada sahne aldı, fark üçe çıktı: 0-3.

        Silivrispor bu sonuçla 7 puana ulaşırken, Akhisarspor 1 puanda kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Akhisar - AKHİSAR,

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