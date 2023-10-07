Akhisarspor - Silivrispor: 0-3
TFF3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta ilk 3 maçını kazanamayan Akhisarspor evinde Silivrispor´a 3-0 kaybetti. Konuk Silivrispor maçın 39´uncu dakikasında Ramazan´ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan konuk takım 51´inci dakikada Tugay´ın ayağından 2-0´ı buldu. Tugay bu kez 61´inci dakikada sahne aldı, fark üçe çıktı: 0-3.
TFF3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta ilk 3 maçını kazanamayan Akhisarspor evinde Silivrispor´a 3-0 kaybetti. Konuk Silivrispor maçın 39´uncu dakikasında Ramazan´ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan konuk takım 51´inci dakikada Tugay´ın ayağından 2-0´ı buldu. Tugay bu kez 61´inci dakikada sahne aldı, fark üçe çıktı: 0-3.
Silivrispor bu sonuçla 7 puana ulaşırken, Akhisarspor 1 puanda kaldı.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Akhisar - AKHİSAR,