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        Turgutluspor zirveyi koruyamadı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta yıldızlar topluluğu Karşıyaka'yı İzmir deplasmanında yenip zirvenin yeni sahibi olan Turgutluspor, evinde koltuğu koruyamadı. Anadolu Üniversitesi'yle evinde golsüz berabere kalan Turgutlu, yenilmezlik serisini sürdürse de liderliği deplasmanda Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup eden Karşıyaka'ya tekrar kaptırdı. Kırmızı-siyahlı ekip grupta 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplayıp averajla üçüncü sırada kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:52 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:52
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        Turgutluspor zirveyi koruyamadı
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta yıldızlar topluluğu Karşıyaka'yı İzmir deplasmanında yenip zirvenin yeni sahibi olan Turgutluspor, evinde koltuğu koruyamadı. Anadolu Üniversitesi'yle evinde golsüz berabere kalan Turgutlu, yenilmezlik serisini sürdürse de liderliği deplasmanda Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup eden Karşıyaka'ya tekrar kaptırdı. Kırmızı-siyahlı ekip grupta 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplayıp averajla üçüncü sırada kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

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