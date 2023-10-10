Turgutluspor'un yolu uzun TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta evinde Anadolu Üniversitesi'yle berabere kalıp tek hafta oturduğu liderlik koltuğundan inen Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik, önlerindeki yolun uzun olduğunu, yeni hedefler için bu maçı unutmaları gerektiğini söyledi.

TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta evinde Anadolu Üniversitesi'yle berabere kalıp tek hafta oturduğu liderlik koltuğundan inen Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik, önlerindeki yolun uzun olduğunu, yeni hedefler için bu maçı unutmaları gerektiğini söyledi.

Çelik, "Her maç, her puan çok değerli. Takımımız çok daha fazlasını yapacak kapasiteye sahip bir takım. Bütün futbolcu arkadaşlarımıza güvenimiz ve inancımız tam. Hemen bu maçı unutup yeni haftanın hazırlıklarına başlayacağız. Önümüzde uzun bir yol var. Sevincimizi de üzüntümüze de hemen geride bırakıp yeni hedeflere gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,