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        Şüpheli araçtan 110 bin 600 sentetik ecza hap çıktı

         MANİSA´nınSalihliilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan 110 bin 600 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 07:48 Güncelleme: 14.10.2023 - 07:50
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        Şüpheli araçtan 110 bin 600 sentetik ecza hap çıktı
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         MANİSA´nınSalihliilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan 110 bin 600 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Uyuşturucu ve uyarıcı madde nakleden ve satan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Salihli Narkotik Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri aracı Kula girişinde durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 4 büyük koli içerisinde ve araç bagaj kısmına yerleştirilmiş 110 bin 600 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araç sürücüsü S.B. (48) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

         

        DHA-Genel - Türkiye-Manisa / Kula - Emre SAÇLI

        2023-10-14 07:47:52

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