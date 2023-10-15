Manisa BŞB ezdi geçti

BASKETBOLSüperLigi'nde sezonun flaş ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Samsunspor'u 30 sayı farkla yenerek sükse yaptı. Pivotu Emanuel Terry'nin 17 sayı, 10 ribaund, guard John Roberson'un 18 sayı, 5 asistle oynayıp Russell, Pako Cruz, Anderson ve Ayberk'in de çift haneli skorlara ulaştığı karşılaşmada 90-60'lık çok rahat bir galibiyet alan Manisa ekibi evinde 2'de 2 yaptı. Ligde ilk 3 haftayı 2 galibiyetle geçen Manisa ekibi daha önce ev sahibi olduğu FIBA Europe Cup elemelerindeki 2 maçını da kazanmıştı. Antrenör Ahmet Kandemir yönetimindeki Manisa BŞB bu hafta çarşamba günü tarihinin ilk Avrupa deplasmanında Europe Cup E Grubu'nda Bakken Bears'a konuk olacak.

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