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        Manisa BŞB ezdi geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 12:46 Güncelleme: 15.10.2023 - 12:46
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        Manisa BŞB ezdi geçti
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        BASKETBOLSüperLigi'nde sezonun flaş ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Samsunspor'u 30 sayı farkla yenerek sükse yaptı. Pivotu Emanuel Terry'nin 17 sayı, 10 ribaund, guard John Roberson'un 18 sayı, 5 asistle oynayıp Russell, Pako Cruz, Anderson ve Ayberk'in de çift haneli skorlara ulaştığı karşılaşmada 90-60'lık çok rahat bir galibiyet alan Manisa ekibi evinde 2'de 2 yaptı. Ligde ilk 3 haftayı 2 galibiyetle geçen Manisa ekibi daha önce ev sahibi olduğu FIBA Europe Cup elemelerindeki 2 maçını da kazanmıştı. Antrenör Ahmet Kandemir yönetimindeki Manisa BŞB bu hafta çarşamba günü tarihinin ilk Avrupa deplasmanında Europe Cup E Grubu'nda Bakken Bears'a konuk olacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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