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        Turgutluspor takipte

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:45
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        Turgutluspor takipte
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        TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta liderlik koltuğunu 1 hafta koruduktan sonra geçen hafta evinde Anadolu Üniversitesi'yle golsüz berabere kalarak Karşıyaka'ya kaptıran Turgutluspor, takibe geçti. Deplasmanda 1954 Kelkit Belediyespor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup ikinci sıradan zirve takibini sürdürdü. Topladığı 14 puanla lider Karşıyaka'nın 1 puan gerisinde olan Turgutluspor bu hafta yarıştaki rakiplerinden Efeler 09 SFK'yı konuk edecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

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