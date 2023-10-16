Turgutluspor takipte

TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta liderlik koltuğunu 1 hafta koruduktan sonra geçen hafta evinde Anadolu Üniversitesi'yle golsüz berabere kalarak Karşıyaka'ya kaptıran Turgutluspor, takibe geçti. Deplasmanda 1954 Kelkit Belediyespor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup ikinci sıradan zirve takibini sürdürdü. Topladığı 14 puanla lider Karşıyaka'nın 1 puan gerisinde olan Turgutluspor bu hafta yarıştaki rakiplerinden Efeler 09 SFK'yı konuk edecek.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,