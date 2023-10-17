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        Manisa'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 6 gözaltı

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı 'Kökünü kurutma' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 845 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 18:42 Güncelleme: 17.10.2023 - 18:45
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        Manisa'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 6 gözaltı
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        MANİSA'nınSalihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı 'Kökünü kurutma' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 845 gram esrar ele geçirildi.

        Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün akşam saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü kurutma' operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler, Çaypınar, Gökçepınar ve Sart Mahallelerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Operasyonda M.U., M.A., H.A., S.K., M.T. ve E.C. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 845 gram esrar, 8 gram metamfetamin, 40 gram kenevir tohumu, 1 terazi ile suçtan elde edildiği düşünülen 25 bin 700 lira ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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