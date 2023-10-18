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        Turgutluspor başarıya inanıyor

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 14 puanla lider Karşıyaka'nın 1 puan gerisinde yer alan Turgutluspor'da başkan Gökhan Akın değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:14 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:14
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        Turgutluspor başarıya inanıyor
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 14 puanla lider Karşıyaka'nın 1 puan gerisinde yer alan Turgutluspor'da başkan Gökhan Akın değerlendirmelerde bulundu.

        Takımın performansından son derece memnun olduğunu dile getiren Akın, "Oyuncularımız yaptıkları işten keyif alıyor, bu da bizi çok sevindiriyor. Gerek çalışanlarımız, gerekse oyuncularımız büyük bir şevkle, arzuyla işlerini yapıyor. Saygı ve sevgi çerçevesinde maçlara hazırlanıp, oynadığımız maçlarda sergilediğimiz performansla rakip takım yöneticilerinden ve taraftarlarından alkış alıyoruz. Demek ki doğru hamleler yaparak doğru kararlar vermişiz. Bundan dolayı mutluyuz. Şehirle bir bütün olmak başarıyı beraberinde getirir. Onun için şehrimizin önde gelenlerine sesleniyorum. Bu takım hepimizin takımı. Takımımıza destek olalım. Her kesimin takıma sahip çıkması desteklemesi bizim için önemli" ifadelerini kullandı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - TURGUTLU,

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