Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Motosiklet hırsızlığı şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde, otoparktan motosiklet çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen Cavit Kartalmış (24), polis ve jandarmanın iş birliğiyle yakalandı. Gözaltına alınan Kartalmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:28 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet hırsızlığı şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde, otoparktan motosiklet çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen Cavit Kartalmış (24), polis ve jandarmanın iş birliğiyle yakalandı. Gözaltına alınan Kartalmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Sağlık Mahallesi'ndeki bir binanın otoparkındaki Mehmet B.'ye ait 45 SB 9293 plakalı motosiklet, 10 Ekim'de çalındı. O anlar, otoparkın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Mehmet B.'nin şikayeti üzerine polis, şüphelinin tespit edilip, yakalanması için harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, şüphelinin Cavit Kartalmış olduğunu belirledi. Bir hafta içinde 3 motosiklet çaldığı belirlenen Kartalmış, jandarmanın da desteğiyle yakalandı. Kartalmış'ın çaldığı motosikletler ise bulunamadı. Gözaltına alınan Kartalmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı

        Benzer Haberler

        Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan şehit ailesine ziyaret
        Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan şehit ailesine ziyaret
        Manisa'da yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalan kişi öldü
        Manisa'da yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalan kişi öldü
        Manisa'da "Su, Gıda ve Gediz Havzası" etkinliği düzenlendi
        Manisa'da "Su, Gıda ve Gediz Havzası" etkinliği düzenlendi
        Turgutlu Belediye Meclisinden, Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıya tepki
        Turgutlu Belediye Meclisinden, Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıya tepki
        Turgutluspor başarıya inanıyor
        Turgutluspor başarıya inanıyor
        Demirci'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi
        Demirci'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi