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        Yıktığı bahçe duvarının altında kalıp, öldü

        MANİSA'daKamil Tutak (58), yıktığı bahçe duvarının altında kalıp, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:52 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:55
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        Yıktığı bahçe duvarının altında kalıp, öldü
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        MANİSA'daKamil Tutak (58), yıktığı bahçe duvarının altında kalıp, hayatını kaybetti.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Alaşehir ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde tadilat yapan Kamil Tutak, yıktığı 2 metre yüksekliğindeki bahçe duvarının altında kaldı. Eşi Fatma Tutak'ın ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Tutak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamil Tutak'ın cenazesi, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Fatma Tutak, "Bahçe duvarını yıkmak için çalışmaya başladı. Ben de bu sırada eve girdim. Dışarıdaki gürültüyü duyunca eşimin yanına doğru koştum. Duvarın yıkıldığını görünce de polise haber verdim" dedi.

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