Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK'da görev bölümü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:19 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK'da görev bölümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inciLigtemsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nde geçen hafta yeniden oluşturalan yönetim kurulu görev dağılımını yaptı. Mevlüt Aktan'ın başkan, Engin Anlı'nın başkan vekili olarak görevlerine devam ettiği siyah-beyazlı kulüpte Engin Anlı ayrıca basın sözcülüğünü de üstlenecek. Genel koordinatörlüğe Hüseyin Hasacar, futbol şube sorumluluğuna Erdem Özkan, hukuk işleri komitesine Ömer Baysal ve Mehmet Arslan, kamu ilişkileri komitesine Mustafa Genç, Mustafa Ali Cimbil, Ali Uçak ve Kerim Gençoğlu, sosyal işler ve projeler komitesine Seyit Ali Özmen, Mehmet Arslan ile Ali Gerdan, sponsorluk ve gelir yaratma komitesine ise Adnan Onur, Efe Girişken, Mustafa Kaplan, İsa Özdemir ve Cahit Serkan Kumdakcı getirildi. Şahin Kartal, Mesut Peker ve Rıfat Sarı dış ilişkiler komitesi, Akın Sadettin Gezgin, İlker Güngör, Salih Karaağaç ve Kemal Göksenin de taraftar ilişkileri komitesinde olacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı

        Benzer Haberler

        Yıktığı bahçe duvarının altında kalıp, öldü
        Yıktığı bahçe duvarının altında kalıp, öldü
        Motosiklet hırsızlığı şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı
        Motosiklet hırsızlığı şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı
        Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan şehit ailesine ziyaret
        Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan şehit ailesine ziyaret
        Manisa'da yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalan kişi öldü
        Manisa'da yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalan kişi öldü
        Manisa'da "Su, Gıda ve Gediz Havzası" etkinliği düzenlendi
        Manisa'da "Su, Gıda ve Gediz Havzası" etkinliği düzenlendi
        Turgutlu Belediye Meclisinden, Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıya tepki
        Turgutlu Belediye Meclisinden, Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıya tepki