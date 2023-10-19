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        Manisa potada Avrupa'da iyi başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:35
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        Manisa potada Avrupa'da iyi başladı
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        FIBAEuropeCup E Grubu'ndaki ilk maçta Danimarka'da Bakken Bears'ı 82-76 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, tarihinin ilk Avrupa deplasmanını kazanırken, grup aşamasına iyi başladı. Organizasyonda daha önce ev sahibi olduğu ön eleme etabında çıktığı 2 maçı da kazanan Manisa ekibi bu skorla ilk kez yer aldığı Avrupa'da 3'te 3 yaptı. Yeşil-beyazlılarda pivot Emanuel Terry, Danimarka'da 21 sayı, 12 ribaundla double double yaptı. Grup lideri olarak Avrupa'da yoluna ikinci turda devam etmeyi hedefleyen Manisa BŞB, Europe Cup'ta sonraki maçında 25 Ekim Çarşamba günü İsveç ekibi Norrkoping Dolphins'i ağırlayacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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