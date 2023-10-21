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        Manisa FK 3 puan için İstanbul'da

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:19 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:19
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        Manisa FK 3 puan için İstanbul'da
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        1'inciLig'desezona iyi başlamasına rağmen son 4 maçını kazanamayan ve milli araya 13 puanla 7'nci basamakta giren Manisa Futbol Kulübü yarın düşme hattında yer alan Ümraniyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Gürcan Hasova düdük çalacak. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Ümraniyespor deplasmanına mutlak galibiyet için gideceğiz. Son 4 maçımızı kazanamadık. Artık galip gelme zamanı. Takımıma inanıyorum" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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