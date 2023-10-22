Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutluspor fırsat tepti

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Turgutluspor evinde Efeler 09 Spor'a 2-1 yenilerek fırsat tepti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 11:29 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutluspor fırsat tepti
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Turgutluspor evinde Efeler 09 Spor'a 2-1 yenilerek fırsat tepti.

        Rakibi karşısında 57'nci dakikada 1-0 öne geçen kırmızı-siyahlılar, 65'inci dakikada beraberlik golüne engel olamadı. Turgutluspor beraberlik golünden 3 dakika sonra kalecisi Zekeriya'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Ardından 90+5'inci dakikada bir gol daha yiyen Turgutluspor lider Karşıyaka'nın da yenildiği haftayı iyi değerlendiremedi.

        Teknik Direktör Ramazan Çelik alınan mağlubiyetten ötürü çok üzgün olduklarını belirterek, "Çıkaracağımız dersler olacak. Biz önümüze bakıyoruz. Zirve yarışının içinde olacağız" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - DHA

        2023-10-22 11:28:33

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        İsrail, Gazze'de 26 camiyi tamamen yıktı
        İsrail, Gazze'de 26 camiyi tamamen yıktı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Manisa'da park halindeyken hareket eden traktörün altında kalan sürücü öldü
        Manisa'da park halindeyken hareket eden traktörün altında kalan sürücü öldü
        Manisa'da öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan işçi sayısı, 454'e ulaştı (...
        Manisa'da öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan işçi sayısı, 454'e ulaştı (...
        Durdurmaya çalıştığı traktörünün altında kalıp, öldü
        Durdurmaya çalıştığı traktörünün altında kalıp, öldü
        Manisa'da öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan işçi sayısı, 454'e ulaştı
        Manisa'da öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan işçi sayısı, 454'e ulaştı
        Manisa FK 3 puan için İstanbul'da
        Manisa FK 3 puan için İstanbul'da
        Manisa potada Tofaş'a konuk
        Manisa potada Tofaş'a konuk