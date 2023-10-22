Turgutluspor fırsat tepti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Turgutluspor evinde Efeler 09 Spor'a 2-1 yenilerek fırsat tepti.

Rakibi karşısında 57'nci dakikada 1-0 öne geçen kırmızı-siyahlılar, 65'inci dakikada beraberlik golüne engel olamadı. Turgutluspor beraberlik golünden 3 dakika sonra kalecisi Zekeriya'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Ardından 90+5'inci dakikada bir gol daha yiyen Turgutluspor lider Karşıyaka'nın da yenildiği haftayı iyi değerlendiremedi.

Teknik Direktör Ramazan Çelik alınan mağlubiyetten ötürü çok üzgün olduklarını belirterek, "Çıkaracağımız dersler olacak. Biz önümüze bakıyoruz. Zirve yarışının içinde olacağız" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - DHA

2023-10-22 11:28:33