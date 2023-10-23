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        Manisa Büyükşehir potada tam gaz devam

        Basketboldabu sezon ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta 3'te 3 yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'nde de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ligde güçlü rakiplerinden Tofaş'ı deplasmanda 89-77 yenen Manisa ekibi deplasmanda ilk kez kazanırken, 4 haftada 3 galibiyete ulaştı. Yeşil-beyazlı ekip 4'te 4 yapan lider Anadolu Efes ve kendisi gibi 3 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'nun ardından Play-Off hattında üçüncü sıraya yerleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:40 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:40
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        Manisa Büyükşehir potada tam gaz devam
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        Basketboldabu sezon ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta 3'te 3 yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'nde de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ligde güçlü rakiplerinden Tofaş'ı deplasmanda 89-77 yenen Manisa ekibi deplasmanda ilk kez kazanırken, 4 haftada 3 galibiyete ulaştı. Yeşil-beyazlı ekip 4'te 4 yapan lider Anadolu Efes ve kendisi gibi 3 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'nun ardından Play-Off hattında üçüncü sıraya yerleşti.

        Sezon başında dümenine geçtiği takımıyla çift kulvarda başarılı bir performans sergileyen Antrenör Ahmet Kandemir, "İki takım da Avrupa´da deplasmandan gelmişti. O yüzden aynı şartlardaydık. Bu kadar uzun bir deplasmandan gelip burada büyük bir mücadele, efor gösteren oyuncularımı çok kutluyorum, tebrik ediyorum. Hem Avrupa´ya hem de lige iyi başlamayı hak ettik çünkü sezon öncesi çok iyi hazırlandık, çalıştık. Bence hak ettiğimiz şekilde kazanmaya devam edeceğiz" dedi. Manisa BŞB, Europe Cup'ta çarşamba günü Norrkoping'i ağırlayacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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