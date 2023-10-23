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        Manisa FK'yı kahreden seri

         1'inci Lig'de ilk 4 haftada sezona müthiş başlamasına rağmen ardından sert fren yapan Manisa Futbol Kulübü, düşme hattındaki Ümraniyespor'a deplasmanda 3-2 yenilip galibiyet hasretini 5 maça çıkarırken ilk kez Play-Off hattından da çıktı. Daha önce 8 maçta yalnız 1 kez kazanıp 5 mağlubiyet alan Ümraniyespor önünde yenik durumdayken 90+2'nci dakikada Lima'yla beraberliği yakalayan siyah-beyazlı ekip, 90+8'inci dakikada mağlubiyet golüne engel olamadı. Ligde 13 puanda kalan Manisa FK kendisini Play-Off hattının dışında 8'inci sırada bulurken, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz da iyice eleştiri oklarının hedefi olmaya başladı. Korkmaz maçın ardından, "4 haftalık galibiyet hasretimizi sonlandırmaya gelmiştik. Maç içindeki olayları tek tek analiz etmek istemiyorum. Bunu takım içinde daha acımasız olarak yapacağız. Bu maçı oynanırken kazanmayı çok istemiştim. Özellikle camia takımlarıyla oynarken ince ince bir şeyler oluyordu. Bunları çok konuşmak, mazeret göstermek yapım değil. İnşallah şu maçı alırız da vermem gereken mesajı veririm diye düşünüyordum ama mağlup olduk. Ümraniyespor'u tebrik ediyorum. Kazanma stratejilerine saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:05
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        Manisa FK'yı kahreden seri
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         1'inci Lig'de ilk 4 haftada sezona müthiş başlamasına rağmen ardından sert fren yapan Manisa Futbol Kulübü, düşme hattındaki Ümraniyespor'a deplasmanda 3-2 yenilip galibiyet hasretini 5 maça çıkarırken ilk kez Play-Off hattından da çıktı. Daha önce 8 maçta yalnız 1 kez kazanıp 5 mağlubiyet alan Ümraniyespor önünde yenik durumdayken 90+2'nci dakikada Lima'yla beraberliği yakalayan siyah-beyazlı ekip, 90+8'inci dakikada mağlubiyet golüne engel olamadı. Ligde 13 puanda kalan Manisa FK kendisini Play-Off hattının dışında 8'inci sırada bulurken, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz da iyice eleştiri oklarının hedefi olmaya başladı. Korkmaz maçın ardından, "4 haftalık galibiyet hasretimizi sonlandırmaya gelmiştik. Maç içindeki olayları tek tek analiz etmek istemiyorum. Bunu takım içinde daha acımasız olarak yapacağız. Bu maçı oynanırken kazanmayı çok istemiştim. Özellikle camia takımlarıyla oynarken ince ince bir şeyler oluyordu. Bunları çok konuşmak, mazeret göstermek yapım değil. İnşallah şu maçı alırız da vermem gereken mesajı veririm diye düşünüyordum ama mağlup olduk. Ümraniyespor'u tebrik ediyorum. Kazanma stratejilerine saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

        KORKMAZ'DAN MHK TALEBİ

        Karşılaşmanın sonuna ilave edilen sürenin çok az olduğunun altını çizen Osman Zeki Korkmaz, "Türk futboluna birçok kuruluş yatırım yapıyor. Bu maçın Futbol Federasyonu yetkilileri ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından detaylı şekilde incelenmesi gerekiyor. İki takım tarafından 5 oyuncu değişikliği hakkı da kullanılırsa 5 dakika uzatma veriliyor. İki takım da 5 değişiklik yaptı. Penaltı pozisyonunda pirinç ayıklanır gibi penaltı arandı. Finalde 7 dakika uzatma verildi. Sahada yatan kalkmıyor yerden. Futbol oynatmak istiyorsak Dünya Kupası'ndaki gibi 10-15 dakika uzatma verirsiniz. Maçın oynanması lazım" diye konuştu.

        Ümraniyespor maçı nezdinde Türk futboluna da eleştirilerde bulunan 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Türk futbolunda kral çıplak değil, kralın giyinmeye niyeti yok. Bazı kurumların, kuruluşların futbolu oynatmaya niyeti yok. Kimisi yere yatıyor, kalkmıyor. Kimisi normal süreyi vermiyor. Bir garip iş var. Bugünkü oyunun durduğu süreyi hesaplayalım, eğer 7 dakika ise hafta içerisinde ulusal televizyonlara çıkıp herkesten özür dileyeceğim. En az iki katı değilse ben hiçbir şey bilmiyorum" açıklamasını yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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