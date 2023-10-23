Akhisarspor seriye bağladı
TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk 4 haftasında galip gelemeyerek 3 mağlubiyetle düşme hattında son sıraya demir atan Akhisarspor son 2 maçı kazandı. Grupta geçen hafta deplasmanda 1922 Konyaspor'u 1-0 yendikten sonra dün de Bayburt Özel İdarespor'u 2-0'la geçen Akhisar, 7 puanla 11'inci sıraya tırmandı. Ligde geçen sezondan sonra ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Akhisarspor'un genç futbolcuları büyük sevinç yaşadı.
TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk 4 haftasında galip gelemeyerek 3 mağlubiyetle düşme hattında son sıraya demir atan Akhisarspor son 2 maçı kazandı. Grupta geçen hafta deplasmanda 1922 Konyaspor'u 1-0 yendikten sonra dün de Bayburt Özel İdarespor'u 2-0'la geçen Akhisar, 7 puanla 11'inci sıraya tırmandı. Ligde geçen sezondan sonra ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Akhisarspor'un genç futbolcuları büyük sevinç yaşadı.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Akhisar - AKHİSAR,