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        Somaspor - Denizlispor: 1-0 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:08 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:08
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        Somaspor - Denizlispor: 1-0 
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        STAT:Atatürk

        HAKEMLER:Abdullah Volkan Aydın, Şeyhmus Baysal, Ferhat Çalar

        SOMASPOR: Muharrem - Mahmut, Oğuzhan, Erkan (Dk. 78 Ayberk), Erdem (Dk. 69 Kamil), Muhammet Ensar, Rıdvan, Enes, Mücahit (Dk. 69 Mehmet Refik), Arda (Dk. 89 Ahmet Hakan), Kenan (Dk. 89 Burak)

        DENİZLİSPOR: Abdulkadir (Dk. 84 Ali Eren) - Emre Sağlık, Muhammet Özkal, Muhammed Eren (Dk. 46 Ahmet Emre), Gökhan, Oktay, Emre Furtuna, Bekir Turaç, Alihan (Dk. 46 Ahmet Tekin), Samet Emre (Dk. 62 Kemal), Deniz (Dk. 46 Emre Burgaz)

        GOL: Dk. 10 Arda (Somaspor)

        SARI KARTLAR: Emre Sağlık, Oktay , Kemal, Ahmet Tekin (Denizlispor)

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen iki Ege ekibi Somaspor ve Denizlispor'un karşılaşmasında kazanan ev sahibi Somaspor oldu: 1-0.

        Siyah-beyazlılar 10'uncu dakikada Arda'nın golüyle öne geçti: 1-0. Maç boyunca avantajını koruyan Somaspor 3 puanı hanesine yazdırıp 6 maç sonra galip geldi. Denizlispor ise üst üste 3'üncü karşılaşmasını da kaybetti. Somaspor bu galibiyetle puanını 16'ya çıkarırken, Denizlispor 11 puanda kaldı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - Şevket YILMAZ / SOMA,

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