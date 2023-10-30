Manisa'dan potada seriye devam

BASKETBOLDAbusezon Antrenör Ahmet Kandemir yönetiminde Süper Lig ve FIBA Europe Cup'ta müthiş bir performans sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i de evinde 93-76 mağlup etti, ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. İlk kez yer aldığı Avrupa arenasında elemeler ve grup aşamasında 4'te 4 yapan Manisa ekibi, ligde de 5 haftada Bahçeşehir Koleji, Samsunspor ve Tofaş'ın ardından Denizli temsilcisini de farklı geçti. İlk 5 maçta 4 galibiyet alan Manisa BŞB, kendisi gibi 5'te 4 yapan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Aliağa Petkimspor'la birlikte zirveyi paylaşıyor.

ROBERSON AMELİYAT OLDU

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da John Roberson, Europe Cup'ta 18 Ekim'de oynanan Bakken Bears karşılaşmasında yaşadığı diz sakatlığının ardından ameliyat oldu. Roberson'un uzun süreli sakatlığıyla Manisa ekibinin kadrosunda 5 yabancı kaldı. Manisa BŞB, Avrupa'da çarşamba günü Portekiz'de Porto deplasmanına grubunda zirvedeki yerini koruma hedefiyle çıkacak.

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