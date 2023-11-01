Manisa'da 'sahte içki' operasyonu; 10 gözaltı MANİSA'nın Şehzadeler,Akhisar ve Salihli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 bin 939 litre sahte şarap, 359 litre rakı, 328 litre etil alkol, 11 litre viski, 6,5 litre votka ile sahte içki imalatında kullanılan ürün ve düzenekler ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'nın Şehzadeler,Akhisar ve Salihli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 bin 939 litre sahte şarap, 359 litre rakı, 328 litre etil alkol, 11 litre viski, 6,5 litre votka ile sahte içki imalatında kullanılan ürün ve düzenekler ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şehzadeler, Akhisar ve Salihli ilçelerinde sahte içki üretmek amacıyla imalathane kurulduğu, bu ürünlerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda; şüphelilerin sahte içki imalathanelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

10 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

Adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 939 litre sahte şarap, 359 litre sahte rakı, 328 litre etil alkol, 11 litre sahte viski, 6,5 litre sahte votka, 17 adet içki aroması ve içki imalatında kullanılan ürün ve düzenekler ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.