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        Manisa BŞB avantaj kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:24 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:24
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        Manisa BŞB avantaj kaybetti
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        TARİHİNDEilkkez yer aldığı Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta elemeler ve grup aşamasında 4'te 4 yaptıktan sonra deplasmanda Porto'ya farklı yenilen Manisa Büyükşehir Belediyespor, liderlik için önemli avantajdan oldu. Daha önce eleme aşamasında evinde yendiği Porto'ya E Grubu'nda Portekiz'de 17 sayı farkla 84-67 yenilen Manisa ekibi, liderliği rakibine kaptırdı. 

        Porto 3'te 3'le liderliği devralırken temsilcimiz 2 galibiyetle ikinciliğe geriledi. Grupta haftaya 8 Kasım'da Bakken Bears'ı konuk edecek Manisa ekibi, kalan maçlarda kendisi 3'te 3 yapıp Porto da diğer rakipleriyle oynayacağı 2 maçı kazanırsa liderlik için ikili averaj hesapları yapacak. İki takım da grubu 5'er galibiyetle bitirirse Manisa BŞB'nin liderlik için son hafta Porto'yu en az 18 sayı farkla yenmesi gerekecek. Temsilcimizin liderliği kaçırsa ikinci sıradan Avrupa'da yoluna devam etme şansı da bulunuyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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