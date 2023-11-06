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        Somaspor yine sol şeritte

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 3'te 3'le başladıktan sonra 6 hafta boyunca 3 puana hasret kalan Somaspor, son 2 maçını kazanıp yeniden play-off barajına yerleşti. Evinde Denizlispor'u 1-0 yendikten sonra Sarıyer deplasmanını geriden gelip 2-1 kazanan Somaspor, puanını 19'a çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:11 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:11
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        Somaspor yine sol şeritte
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 3'te 3'le başladıktan sonra 6 hafta boyunca 3 puana hasret kalan Somaspor, son 2 maçını kazanıp yeniden play-off barajına yerleşti. Evinde Denizlispor'u 1-0 yendikten sonra Sarıyer deplasmanını geriden gelip 2-1 kazanan Somaspor, puanını 19'a çıkardı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

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