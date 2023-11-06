Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

        MANİSA'nınSalihliilçesinde takla atarak tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü Rıdvan Eşme (21), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:07 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nınSalihliilçesinde takla atarak tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü Rıdvan Eşme (21), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir-Ankara E96 kara yolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli istikametine giden Rıdvan Eşme yönetimindeki 35 L 2315 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak tarlaya savruldu. İhbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde, sürücü Eşme'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Eşme'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        Tartışma 'Pompalı'yla bitti! Kanlı kavga!
        Tartışma 'Pompalı'yla bitti! Kanlı kavga!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor

        Benzer Haberler

        Soma'da hastanenin elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü
        Soma'da hastanenin elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü
        Devlet hastanesinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü; hastalar tahliye edil...
        Devlet hastanesinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü; hastalar tahliye edil...
        Turgutluspor kendine geldi
        Turgutluspor kendine geldi
        Somaspor yine sol şeritte
        Somaspor yine sol şeritte
        Manisa FK çıkış bulamıyor
        Manisa FK çıkış bulamıyor
        Kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
        Kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı