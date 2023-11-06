Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

MANİSA'nınSalihliilçesinde takla atarak tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü Rıdvan Eşme (21), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir-Ankara E96 kara yolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli istikametine giden Rıdvan Eşme yönetimindeki 35 L 2315 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak tarlaya savruldu. İhbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde, sürücü Eşme'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Eşme'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.