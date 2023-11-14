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        Manisa Avrupa'da garanti peşinde

         Avrupa'datarihinde ilk kez mücadele ederek katıldığı FIBA Europe Cup E Grubu'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyetle ikinci sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Norrkoping Dolphins deplasmanına üst turu garantileme hedefiyle çıkacak. İsveç'in Norrkoping kentindeki Stadium Arena'da oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:48
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        Manisa Avrupa'da garanti peşinde
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         Avrupa'datarihinde ilk kez mücadele ederek katıldığı FIBA Europe Cup E Grubu'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyetle ikinci sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Norrkoping Dolphins deplasmanına üst turu garantileme hedefiyle çıkacak. İsveç'in Norrkoping kentindeki Stadium Arena'da oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

        Liderlik şansını da sürdüren temsilcimiz grupta 4 maçta 1 galibiyeti bulunan rakibini yenerse son maçlar öncesi ikinciliği garantileyecek. Rakibiyle oynadığı ilk grup maçını 27 sayı farkla 79-52 kazanan Manisa BŞB, bu farkın altındaki yenilgilerde bile grup ikinciliğini kesinleştirecek. Europe Cup'ta 10 grup birincisi ile 6 en iyi dereceye sahip grup ikincisi ikinci tura kalacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor son hafta ise grupta 4'te 4 yapan Porto'yu ağırlayacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - DHA

        2023-11-14 10:43:50

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