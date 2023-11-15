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        Otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 yaralı

        MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:40
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        Otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 yaralı
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        MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, Alaşehir-Salihli karayolu Piyadeler mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. R.A.´nın (32) kontrolünü yitirdiği 45 AFF 726 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü R.A. ile yanındaki B.E. (30), F.A. (12), Ç.E. (7), P.E. (6) ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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