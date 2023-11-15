Otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 yaralı
MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Alaşehir-Salihli karayolu Piyadeler mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. R.A.´nın (32) kontrolünü yitirdiği 45 AFF 726 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü R.A. ile yanındaki B.E. (30), F.A. (12), Ç.E. (7), P.E. (6) ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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