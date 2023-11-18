Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Park halindeki otomobilleri çizdiği öne sürülen avukata 3 yıla kadar hapis istemi

        MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde kayınpederinin ve onun çalışanının park halindeki otomobilini çizerek zarar veren avukat F.Z. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park halindeki otomobilleri çizdiği öne sürülen avukata 3 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde kayınpederinin ve onun çalışanının park halindeki otomobilini çizerek zarar veren avukat F.Z. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Alaşehir ilçesinde avukat F.Z, iddiaya göre 14 Haziran'da aralarında sorun olan kayınpederi İ.Z. ile onun yanında çalışan P.Ü.'nün otomobillerini park halindeyken çizdi. Bunun üzerine hem İ.Z. hem de P.Ü, avukatları İpek Kul aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Alınan ifadeler ve görgü tanıkların beyanı ışığında savcı, avukat F.Z. hakkında İ.Z.'nin aracına zarar verilmesiyle ilgili olarak tarafların akraba olduklarının altını çizip olayın şahsi cezasızlık kapsamında kaldığına kanaat getirip, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İ.Z.'nin çalışanı P.Ü.'nün otomobilinin çizilmesi olayı ile ilgili olarak hazırlanan iddianamede ise tanık E.T., F.Z.'yi otomobili çizerken gördüğü söylediği yer aldı.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Uğradıkları zararın tespiti için Alaşehir Sulh Hukuk Mahkemesi'nden avukatları İpek Kul'un talebi doğrultusunda tespit raporu aldıran İ.Z.'nin aracının 79 bin lira, P.Ü.'ün aracının zararının ise 121 bin lira olduğu belirtildi. Raporda iki aracın ayrı ayrı 50'şer bin lira değer kaybettiği ayrıca onarımları için 20 gün tamir süresi gerektiği bu sebepten ötürü de ayrı ayrı 10'ar bin lira ikame araç masrafı olduğuna vurgu yapıldı.

        İddianamede şüpheli avukatın ifadeleri de yer aldı. F.Z.'nin, hakkındaki suçlamaları reddettiğine dikkat çekildi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, şüpheli F.Z.'nin savunmasının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğuna kanaat getirdi.

        Taraflar, arabulucuda da anlaşamadı. Savcı, sanık F.Z. hakkında, şikayetçi P.Ü.'ye ait aracı çizerek zarar vererek üzerine atılı 'mala zarar verme' suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame Alaşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        Hırvat baron İstanbul'da diz çöktü!
        Hırvat baron İstanbul'da diz çöktü!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
        Refüjdeki ağaçlara çarptı! 3 ölü, 2 yaralı
        Refüjdeki ağaçlara çarptı! 3 ölü, 2 yaralı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi

        Benzer Haberler

        Çiftçi mısır tarlasında ölü bulundu
        Çiftçi mısır tarlasında ölü bulundu
        Kula'da yaklaşık 75 bin adet kaçak sigara yakalandı
        Kula'da yaklaşık 75 bin adet kaçak sigara yakalandı
        Kula'daki peribacalarına çevre düzenlemesi yapılıyor
        Kula'daki peribacalarına çevre düzenlemesi yapılıyor
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, pazar günü Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, pazar günü Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak
        Akhisarspor'un rakibi Fatsa
        Akhisarspor'un rakibi Fatsa
        Akhisar'da geniş kapsamlı güvenlik ve trafik denetimi yapıldı
        Akhisar'da geniş kapsamlı güvenlik ve trafik denetimi yapıldı