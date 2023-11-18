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        Akhisarspor - Fatsa Belediyespor: 0-1

         TFF3'üncüLig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Akhisarspor evinde Fatsa Belediyespor'a 1-0 yenildi. Maçın 25'inci dakikasında Fatsa Belediyespor penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Muhammed Öztürk, taakımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından avantajını korumayı başaran Fatsa Belediyespor, Akhisar deplasmanında hanesine 3 puan yazdırdı. Bu sonucun ardından Akhisarspor 8 puanda kaldı. Fatsa Belediyespor ise 18 puana yükselip Play-Off potasında yer aldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:18
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        Akhisarspor - Fatsa Belediyespor: 0-1
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         TFF3'üncüLig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Akhisarspor evinde Fatsa Belediyespor'a 1-0 yenildi. Maçın 25'inci dakikasında Fatsa Belediyespor penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Muhammed Öztürk, taakımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından avantajını korumayı başaran Fatsa Belediyespor, Akhisar deplasmanında hanesine 3 puan yazdırdı. Bu sonucun ardından Akhisarspor 8 puanda kaldı. Fatsa Belediyespor ise 18 puana yükselip Play-Off potasında yer aldı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Akhisar - AKHİSAR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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