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        Manisa BŞB evinde ilk kez yenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:38
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        Manisa BŞB evinde ilk kez yenildi
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        TÜRKİYESigortaBasketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 82-69 kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyespor bu sezon evinde ilk kez yenilgi yaşadı. Muradiye Spor Salonu'nda Fenerbahçe maçında önce 3 müsabaka oynayan Manisa BŞB, Bahçeşehir Koleji, Samsunspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni mağlup etmeyi başardı. Deplasmanda ise Tofaş karşısında galip gelen Manisa BŞB, Fenerbahçe müsabakasında evindeki galibiyet serisini noktalamış oldu. Manisa BŞB, son 3 karşılaşmasını ise kaybetti. Son galibiyetini Merkezefendi karşısında alan Ege temsilcisi, üst üste Beşiktaş, Aliaga Petkim ve Fenerbahçe karşılaşmalarını kazanamadı.  

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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