Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutluspor'da zirve sevinci

         TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Eynesil Belediyespor'u 2-0 yenen Turgutluspor maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturdu. Puanını 23'e çıkaran Turgutluspor'da karşılaşma sonunda futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar büyük mutluluk yaşadı. Teknik direktör Ramazan Çelik, üst üste alınan 3 galibiyetin ardından hedefledikleri yere geldiklerini belirterek, "Ancak lig uzun maraton. Önemli olan istikrarlı bir şekilde zirvede kalabilmek. Bunun için çok çabalayacağız ve her maça ayrı ayrı, ciddi bir şekilde hazırlanacağız. Takımımı kutluyorum. Tek hedefimiz serimizi sürdürüp yerimizi sağlama almak" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutluspor'da zirve sevinci
        ABONE OL
        ABONE OL

         TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Eynesil Belediyespor'u 2-0 yenen Turgutluspor maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturdu. Puanını 23'e çıkaran Turgutluspor'da karşılaşma sonunda futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar büyük mutluluk yaşadı. Teknik direktör Ramazan Çelik, üst üste alınan 3 galibiyetin ardından hedefledikleri yere geldiklerini belirterek, "Ancak lig uzun maraton. Önemli olan istikrarlı bir şekilde zirvede kalabilmek. Bunun için çok çabalayacağız ve her maça ayrı ayrı, ciddi bir şekilde hazırlanacağız. Takımımı kutluyorum. Tek hedefimiz serimizi sürdürüp yerimizi sağlama almak" diye konuştu.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne ve 3 çocuğu selde can verdi!
        Anne ve 3 çocuğu selde can verdi!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        Rebic rüzgarı!
        Rebic rüzgarı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Hindistan'da mahsur kalanlar için zaman karşı yarış
        Hindistan'da mahsur kalanlar için zaman karşı yarış
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Sağanak ve kar alarmı!
        Sağanak ve kar alarmı!
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        CEO belli oldu, Altman geri dönmeyecek
        CEO belli oldu, Altman geri dönmeyecek
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım

        Benzer Haberler

        Manisa'da asansörde ölü bulunan anne-kız iple boğulmuş
        Manisa'da asansörde ölü bulunan anne-kız iple boğulmuş
        Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Manisa'da eğlence merkezinde alacak kavgası: 1 ölü, 3 yaralı  
        Manisa'da eğlence merkezinde alacak kavgası: 1 ölü, 3 yaralı  
        Somaspor fırsat kaçırdı
        Somaspor fırsat kaçırdı
        Manisa BŞB evinde ilk kez yenildi
        Manisa BŞB evinde ilk kez yenildi
        Manisa'da anne ile kızı, asansörde ölü bulundu (3)
        Manisa'da anne ile kızı, asansörde ölü bulundu (3)