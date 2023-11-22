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        Kazada kırılan bacağına platin takılan av köpeği sahiplendirilmeyi bekliyor

        MANİSA'da,sokağa terk edilen ve otomobil çarpman 'Pointer' cinsi av köpeğinin kırılan sağ ön bacağına ameliyatla platin takıldı. Yürüyüp koşmaya başlayan köpek, sahiplendirilmeyi bekliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:40
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        Kazada kırılan bacağına platin takılan av köpeği sahiplendirilmeyi bekliyor
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        MANİSA'da,sokağa terk edilen ve otomobil çarpman 'Pointer' cinsi av köpeğinin kırılan sağ ön bacağına ameliyatla platin takıldı. Yürüyüp koşmaya başlayan köpek, sahiplendirilmeyi bekliyor.

        Şehzadeler ilçesinde sahipleri tarafından sokağa bırakılan 'Pointer' cinsi 4 yaşındaki av köpeği, 1 ay önce İzmir-İstanbul otoyolunda plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Sağ ön bacağı kırılan köpek, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerinden alınıp Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Burada ameliyata alınan köpeğin kırık bacağına cerrahi müdahaleyle platin takıldı. Sağlığına kavuşan köpek, yürümeye ve koşmaya başladı.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Başhekimi Faruk Alptekin, köpeğe sıcak yuva aradıklarını belirterek, "Masrafları sebebiyle bakılamayıp sokağa bırakılan ve sokağa adapte olamayan av köpeğimiz, 1 ay önce trafik kazası sonucu ön bacağı kırık bir şekilde bakımevine getirildi. Cerrahi müdahaleyle bacağına platin takıldı. Dolaşım bozukluğu ve sinirsel harabiyet tedavilerini de başarı bir şekilde tamamladıktan sonra köpeğimiz sağlığına kavuştu. Bundan sonra hayatına devam edecek şekilde iyileşti ve bir süre daha gözetim altında kaldıktan sonra sahiplendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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