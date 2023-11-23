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        Manisa basketbolda Avrupa'da havalı

        BasketboldaTürkiye'yi Avrupa'da ilk kez temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Kupası'nda adını Son 16'ya yazdırarak önemli bir başarıya imza attı. Elemeleri geçtikten sonra E Grubu'ndaki son maçında evinde Porto'yu 75-66 mağlup ederek grubu lider tamamlayan Manisa temsilcisi ikinci tura çıkmanın sevincini seyircisiyle paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:40
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        Manisa basketbolda Avrupa'da havalı
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        BasketboldaTürkiye'yi Avrupa'da ilk kez temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Kupası'nda adını Son 16'ya yazdırarak önemli bir başarıya imza attı. Elemeleri geçtikten sonra E Grubu'ndaki son maçında evinde Porto'yu 75-66 mağlup ederek grubu lider tamamlayan Manisa temsilcisi ikinci tura çıkmanın sevincini seyircisiyle paylaştı.

        İkinci turda M Grubu'nda yer alan yeşil-beyazlı takımın yeni rakipleri Casademont Zaragoza (İspanya), ERA Nymburk (Çekya) ve BCM Gravelines Dunkerque (Fransa) oldu. Manisa ikinci turdaki ilk maçında 6 Aralık Çarşamba günü BCM Gravelines Dunkerque'yi konuk edecek. Manisa ekibi 13 Aralık'ta deplasmanda Nymburk'la 10 Ocak'ta evinde Zaragoza ile karşılaşacak. Rövanş maçları sonrası grupta ilk 2 sırada yer alan takımlar mart ayında çeyrek finale yükselecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

        2023-11-23 11:29:43

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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