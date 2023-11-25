FETÖ'den aranan ihraç hakim tutuklandı

MANİSA'nınSalihli ilçesinde FETÖ/PDY'ye üyesi olmak suçundan hakkındaki kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan, meslekten ihraç hakim Yahya M. (58) saklandığı evde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü eski hakim Yahya M., tutuklandı.

Salihli'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan, meslekten ihraç hakim Yahya M.'nin Hacıbektaşlı Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Yahya M. saklandığı eve bugün saat 09.30 sıralarında düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç hakim Yahya M. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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