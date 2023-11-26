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        Somaspor - İskenderunspor: 1-3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:18
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        Somaspor - İskenderunspor: 1-3
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanamayıp Play-Off hattının dışında kalan Somaspor önemli rakiplerinden İskenderunspor'a evinde 3-1 kaybetti.

        Konuk İskenderunspor maçın 18'inci dakikasında Süleyman Güneş'in golüyle öne geçti: 0-1. Somaspor, 24'üncü dakikada Kenan Farklı ile rakibine cevap verdi ve durum 1-1 oldu. İskenderunspor, 42'nci dakikada Enes Soy'un golüyle bir kez daha üstünlük sayısını buldu: 1-2. İskenderunspor'un ilk golünü kaydeden Süleyman Güneş, dakikalar 61'i gösterdiğinde farkı ikiye çıkarıp takımını rahatlattı: 1-3. Bu sonuçla Somaspor 20 puanda kalırken, İskenderunspor puanını 23'e yükseltti. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - Şevket YILMAZ / SOMA,

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