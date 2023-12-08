Restoran önündeki tartışmada bıçaklanıp, öldürüldü İZMİR'inKemalpaşa ilçesinde, fidan satışı yapan Serkan Güngör (43), bir restoranın önünde tartıştığı mahallelisi Furkan Tokgöz (22) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İZMİR'inKemalpaşa ilçesinde, fidan satışı yapan Serkan Güngör (43), bir restoranın önünde tartıştığı mahallelisi Furkan Tokgöz (22) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında, Bağyurdu Mahallesi'ndeki restoranın önünde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk babası Serkan Güngör ile Furkan Tokgöz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada boğazından bıçaklanan Serkan Güngör, kanlar içinde yerde kaldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Serkan Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu arada, Güngör ile Tokgöz'ün Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aynı mahallede yaşadıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri Furkan Tokgöz'ü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.