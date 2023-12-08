Bakan Yumaklı: Zeytin üzerinden yapılan spekülasyonlara itibar etmeyin (3)

BAKANYUMAKLI´DANGAZZE AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu´nda ana arı üretim kovanı dağıtım törenine katıldı. Törende Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası tanıtıldı; arıcılık uygulamaları hakkında uzmanlar tarafından bilgi verildi. Arıcılarla bir araya gelen Bakan Yumaklı, arıcılara ana arı üretim kovanlarını dağıttı. Türkiye´nin arıcılık alanında birinciliği hedeflediğini ifade eden Bakan Yumaklı, Türk balının tercih edilebilir olması için çalıştıklarını söyledi. Bakan Yumaklı, "Çok daha kaliteli üretim yapacağız, verimli üretim yapacağız. Kovan sayısında ikinciyiz, bal üretiminde üçüncüyüz. Hayır birinci olacağız. Çinlilerin çok ciddi bir mücadelesi var, onlardan daha iyi olacağız. Bir numaraya oturacağız. Tüm gayretimiz burada meşhur, Türk balının daha da tercih edilebilir olması, dünya pazarlarında yer alması için daha öncesinde Türkiye´de üretimi az olan ana arının üretimiyle alakalı bu kovanların dağıtımını yapacağız. Tüm Manisa çapında 2 bin 500 kovan dağıtılıyor. Bütün üretici kardeşlerime bereketli olmasını diliyorum. Türk balını biz üçüncülükten ikinciliğe, birinciliğe taşıyacağız" dedi. Bakan Yumaklı kovan dağıtımının ardından oda başkanlarıyla "Sektör Paydaşları Toplantısı´na katıldı.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Bakan Yumaklı´nın kentteki son programı ise AK Parti Manisa İl Başkanlığı ziyareti oldu. Parti salonunda kendisini bekleyen teşkilata üyelerine seslenen bakan Yumaklı, "Gözlerimizin önünde iki haftadan daha fazla bir millet adeta soykırıma uğradı. Çocuğundan bebeğinden yaşlısına gencine kadınına hiçbir ayrım gözetmeksizin en son tahammül edilemeyen sınırlara ulaştı. Bu konuda Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili bakan arkadaşlarımın çok ciddi bir çabası var bu kanı durdurma adına. En son kabine sonrası çarşamba akşamı Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da var. Ben bütün bunların kapsamında Türkiye´nin aslında beklenen ülke olduğunu, Türkiye´nin güveninin, var olduğunun güveninin bazı ülkeler için, mazlum coğrafyalar için bir varlık sebebi olduğunu da söylemek istiyorum. Türkiye içerisinde değil Türkiye dışında da varlığımızın güçlü olmamızın daha ileriye gitmemizin oluşturacağı sonuçlar var. Dolayısıyla Türkiye sadece Türkiye´den ibaret değil. Türkiye masumların ve mazlumların aynı zamanda gözünü diktiği, medet umduğu ve her zaman için adaletine güvendiği bir ülke olarak varlığını devam edecek" diye konuştu.

Bakan Yumaklı konuşmasına, şöyle devam etti:

"Elbette `Dünya 5´ten büyüktür´ deyip aynı zamanda `Daha adil bir dünya mümkün´ diyen Cumhurbaşkanımızın söylediği andan itibaren bugüne kadar yaşananlara bakınca ne kadar önemli konuların altını çizdiğini ve bugünlerin öngörülür olduğunu da görmüş oluyoruz. Bize düşen burada Gazze´deki masumların katledilmesine karşı olmak, onu engellemek, orada akan kanı durdurmak adına çabalamanın dışında güçlü bir ülke olmak hem içeride hem dışarıda olması gereken hedeflere ulaşan bir ülke olarak varlığını devam ettirmek var. Tarım, sanayi, ulaştırma, milli güvenlik alanında hangi konularda olursa olsun en iyisi olmamız gerekiyor. Bunun için de çok çalışmalıyız."