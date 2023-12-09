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        MANİSA VE İZMİR'DE 'SAHTE İLAN' DOLANDIRICILARINA OPERASYON: 4 TUTUKLAMA

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 03:58 Güncelleme: 09.12.2023 - 03:58
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        MANİSA VE İZMİR'DE 'SAHTE İLAN' DOLANDIRICILARINA OPERASYON: 4 TUTUKLAMA
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        MANİSAveİzmir'de, bir internet sitesi üzerinden verdikleri sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan ve polis ekiplerince yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında; bir internet sitesi üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2´si Manisa´nın Alaşehir ilçesinde, 5´i de İzmir´de olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Dün sabah 07.00 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dokümana el konulurken, 3 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.D.O. (30), A.Y. (53), A.S. (43) ve H.N.Ç. (26) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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