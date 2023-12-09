Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa ve İzmir'de 'sahte ilan' dolandırıcılarına operasyon: 4 tutuklama

         MANİSAveİzmir'de, bir internet sitesi üzerinden verdikleri sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan ve polis ekiplerince yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 03:58 Güncelleme: 09.12.2023 - 04:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa ve İzmir'de 'sahte ilan' dolandırıcılarına operasyon: 4 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

         MANİSAveİzmir'de, bir internet sitesi üzerinden verdikleri sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan ve polis ekiplerince yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında; bir internet sitesi üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2´si Manisa´nın Alaşehir ilçesinde, 5´i de İzmir´de olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Dün sabah 07.00 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dokümana el konulurken, 3 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.D.O. (30), A.Y. (53), A.S. (43) ve H.N.Ç. (26) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        MANİSA VE İZMİR'DE 'SAHTE İLAN' DOLANDIRICILARINA OPERASYON: 4 TUTUKLAMA
        MANİSA VE İZMİR'DE 'SAHTE İLAN' DOLANDIRICILARINA OPERASYON: 4 TUTUKLAMA
        Bakan Yumaklı: Zeytin üzerinden yapılan spekülasyonlara itibar etmeyin (3)
        Bakan Yumaklı: Zeytin üzerinden yapılan spekülasyonlara itibar etmeyin (3)
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Manisa'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Manisa'da konuştu:
        İş makinesiyle define arayan 6 şüpheliye suçüstü
        İş makinesiyle define arayan 6 şüpheliye suçüstü
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Manisa'da arıcılara kovan dağıttı
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Manisa'da arıcılara kovan dağıttı
        Bakan Yumaklı: Zeytin üzerinden yapılan spekülasyonlara itibar etmeyin (2)
        Bakan Yumaklı: Zeytin üzerinden yapılan spekülasyonlara itibar etmeyin (2)