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        Manisa'da koca dehşeti: Eşi ve kayınbiraderini öldürüp, intihar etti

        MANİSA'nınYunusemre ilçesinde Alaattin Turantekin (65), ormanda tartıştığı eşi Tülin Turantekin (58) ve kayınbiraderi Bülent Eslik'i (55) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 21:58 Güncelleme: 10.12.2023 - 22:00
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        Manisa'da koca dehşeti: Eşi ve kayınbiraderini öldürüp, intihar etti
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        MANİSA'nınYunusemre ilçesinde Alaattin Turantekin (65), ormanda tartıştığı eşi Tülin Turantekin (58) ve kayınbiraderi Bülent Eslik'i (55) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti. 

        Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi'ndeki Çınarlıçeşme mevkisindeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, Alaaddin Turantekin 45 AT 929 plakalı otomobiliyle eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik ile birlikte ormana geldi. Üçlü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alaattin Turantekin üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabanca ile önce kayınbiraderi Bülent Eslik'e, daha sonra da eşi Tülin Turantekin'e ateş etti. İki kardeş kanlar içerisinde yere yığılırken Alaattin Turantekin, bu kez kendi başına doğrulttuğu tabanca ile yaşamına son verdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Alaattin Turantekin, eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardından cenazeler ilçe hastanesinin  morguna kaldırıldı. Jandarma kipleri inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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