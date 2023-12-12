Manisa FK'da Ayberk şoku
1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü sakatlık şokuyla sarsıldı. Siyah-beyazlılarda Adanaspor karşılaşmasında darbe sonucu sakatlanan genç stoper Ayberk'in 3 ya da 4 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Kulüpten de yapılan açıklamada, "Adanaspor maçında aldığı darbe sonucu sakatlanan futbolcumuz Ayberk Karapo'nun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan Ayberk'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. Manisa FK altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 maçta görev aldı. Siyah-beyazlılarda geçen sezondan beri sürekli olarak forma giyen Ayberk'in adı Avrupa ekipleriyle anılıyordu.
1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü sakatlık şokuyla sarsıldı. Siyah-beyazlılarda Adanaspor karşılaşmasında darbe sonucu sakatlanan genç stoper Ayberk'in 3 ya da 4 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Kulüpten de yapılan açıklamada, "Adanaspor maçında aldığı darbe sonucu sakatlanan futbolcumuz Ayberk Karapo'nun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan Ayberk'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. Manisa FK altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 maçta görev aldı. Siyah-beyazlılarda geçen sezondan beri sürekli olarak forma giyen Ayberk'in adı Avrupa ekipleriyle anılıyordu.
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