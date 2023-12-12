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        Hurdalıkta havaya ateş eden 3 şüpheli yakalandı

         MANİSA'nınAkhisar ilçesinde, oto hurdalığı önünde silahla havaya ateş eden, polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçmaya çalışan 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:40
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        Hurdalıkta havaya ateş eden 3 şüpheli yakalandı
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         MANİSA'nınAkhisar ilçesinde, oto hurdalığı önünde silahla havaya ateş eden, polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçmaya çalışan 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

        Akhisar Nuri Giyik Sanayi Sitesi'nden dün saat 21.00 sıralarında silah sesleri gelmesi üzerine çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Sanayi Sitesi 31. Blok'taki bir oto hurdalığına gelen polis ekipleri, kendilerini fark eden 3 kişinin kaçmaya çalıştığını fark etti. Polis, Z.U., H.A. ve S.H.'yi peşlerine düşüp, yakaladı. Polisin olay yerinde yaptığı aramada çok sayıda boş kovan ve av tüfeği fişeği bulundu. Oto hurdalığı çevresindeki aramada ise ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği, 43 mermi, 31 fişek ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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