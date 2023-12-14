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        Manisa Büyükşehir Belediyespor ikide sıfır çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:30
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor ikide sıfır çekti
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        BASKETBOLDAsezon ilk kez boy gösterdiği Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta elemeler ve ilk tur grup maçlarını lider tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci turda ise çıktığı ilk iki maçı kaybetti. Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'na evinde BCM Gravelines'e evinde yenilerek başlayan temsilcimiz, ikinci maçta Çekya'da ERA Nymburk'a da 84-62 mağlup olarak grubunda galibiyetsiz son sırada kaldı. İlk iki sırayı elde edecek takımların çeyrek finale kalacağı gruptaki sonraki maçını 10 Ocak'ta İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yla oynayacak Manisa BŞB, galip gelerek iddiasını sürdürmeye çalışacak.

        NBA PATENTLİ SKORER YOLDA

        Sezon başında yabancıları Fatts Russel ve Roberson'un uzun süreli sakatlıklarıyla sarsılan Manisa Büyükşehir Belediyespor, NBA patentli skorer yıldız Ben Mclemore ile anlaşmak üzere. 2013 NBA Seçmeleri'nde Sacramento Kings tarafından 7'nci sıradan seçilip 9 sezon boyunca NBA'de Sacramento'nun yanı sıra Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers'ta forma giyen 30 yaşında, 1.91 boyundaki yıldız şutör guard, Manisa'yla söz kesip bu sezon başında transfer olduğu Yunan ekibi AEK'dan ayrıldı. Mclemore, AEK formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde  9.2 sayı, 3.4 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları ile mücadele etti. Daha önce kadrosuna Duval'i dahil eden Manisa BŞB, 4 yabancıyla mücadele ediyordu.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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